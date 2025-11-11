Estados Unidos confirmó que Argentina activó el swap de monedas

En las últimas horas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que finalmente se activó el swap con Argentina. El político norteamericano habló en televisión y aseguró que se usó una pequeña parte del acuerdo y que obtuvieron ganancias con ello.

Y es que, esto era algo que el mercado venía previendo desde la semana anterior, pero hasta el momento no habían salido versiones oficiales. Aunque, en base al balance semanal del Banco Central se estimaba que el Tesoro de los Estados Unidos había soltado parte de sus pesos.

Pues, recordemos que Bessent acordó con el Gobierno en la previa a las elecciones para que el oficialismo llegara con el tipo de cambio medianamente fijo:

“El Tesoro de EEUU compró pesos los días previos a la elección del 26 de octubre, contribuyendo a acotar la incertidumbre cambiaria. Así, el tipo de cambio mayorista, que en la semana de la elección alcanzó un valor cercano al techo de la banda de flotación, cerró el mes dentro de la misma ($/US$ 1.443)”, señalaban desde el Banco Central en las últimas semanas.

La razón de la activación sería porque hubo una fuerte caída en las letras emitidas en moneda local, por lo que si el Tesoro de Estados Unidos tuviera que comprar las divisas, el tipo de cambio subiría y Bessent no obtendría sus ganancias al comprar dólares más caros de los que vendió al intervenir.