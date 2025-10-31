Estacionar en el centro de Mendoza será más caro desde noviembre: cuánto costará

La Municipalidad de la Ciudad actualizó la tarifa por hora para el estacionamiento medido, argumentando la necesidad de adecuar los costos a la situación económica actual. El nuevo valor entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2025. Esto quedó establecido en el decreto municipal 1.221.

El municipio capitalino dispuso un incremento en la tarifa del Estacionamiento Medido, elevando su costo de $300 a $400 por el período de media hora.

La medida fue comunicada a través de un decreto que modifica la tarifa que se había fijado previamente en $300 a partir del 1 de noviembre de 2024, según el Decreto Nº 987/2024.

La decisión de aumentar el valor surge de una propuesta de la Coordinación de Estacionamiento Medido, la cual argumentó la necesidad de “modificar la tarifa vigente, adecuándola a los costos actuales de los bienes y servicios”.

De esta manera, el Artículo 1° del nuevo decreto establece:

“Fíjese el valor de la Tarjeta de Estacionamiento Medido en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400,00) por cada TREINTA (30) MINUTOS de estacionamiento en el ámbito de la Ciudad de Mendoza, a partir del 1 de Noviembre de 2025”. Esto implica que la hora de estacionamiento tendrá un costo total de $800.

El decreto también especifica que los fondos recaudados por la venta de estas tarjetas serán ingresados en la Cuenta Nº 1.3.3.09.01.04, correspondiente al “Programa Social de Estacionamiento Medido”, manteniendo así el destino social de la recaudación.