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Estacionamiento medido
Boletín Oficial

Estacionamiento medido con tarifa diferenciada en Ciudad: cuánto costará desde mayo

A partir del 2 de mayo de 2026, los conductores que circulen por la capital mendocina deberán afrontar un esquema tarifario diferenciado según el método de pago elegido.

La Municipalidad de Mendoza oficializó la actualización de las tarifas para el Estacionamiento Medido a través del Decreto 339. La medida, impulsada por la Coordinación de Estacionamiento Medido, responde a la necesidad de adecuar los valores a los costos actuales de bienes y servicios, marcando un nuevo incremento que entrará en vigencia en los próximos días

A partir del 2 de mayo de 2026, los conductores que circulen por la capital mendocina deberán afrontar un esquema tarifario diferenciado según el método de pago elegido. La normativa establece un incentivo para el uso de plataformas tecnológicas, fijando un costo menor para quienes utilicen la vía digital.

Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Tarjeta Tradicional (física): Pasará a costar $500 por cada 30 minutos.
  • Tarjeta Digital: Tendrá un valor de $400 por cada 30 minutos.

Los fundamentos de la suba

Según rezan los considerandos del decreto, la actualización es considerada “razonable” por la comuna para sostener el sistema en el ámbito de la Ciudad. El ajuste busca equilibrar el desfasaje económico frente a la inflación y los gastos operativos que conlleva la gestión del espacio público.

Es importante destacar que el fraccionamiento se mantiene cada 30 minutos, por lo que una hora de estacionamiento en el centro mendocino alcanzará los $1.000 si se adquiere la tarjeta a los tarjeteros tradicionales, o $800 si se realiza a través de la aplicación oficial.

Claves del nuevo cuadro tarifario

ConceptoValor por 30 minVigencia
Tarjeta Física$500Desde el 02/05
Tarjeta Digital$400Desde el 02/05

ETIQUETAS:

AumentoCiudadestacionamiento medido

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