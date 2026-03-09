Esta será la agenda de Cornejo en Nueva York

En el marco de la Argentina Week 2026, el gobernador, Alfredo Cornejo, desarrolla este lunes una agenda de alto impacto político y económico en los Estados Unidos. Con el objetivo de atraer capitales extranjeros y exponer el potencial de la provincia bajo el nuevo esquema de reformas nacionales, el mandatario participará de encuentros estratégicos en el corazón financiero de Manhattan.

La actividad central comenzará a las 13:30 (hora local) en la histórica sede del Council of the Americas, ubicada en Park Avenue. Allí, Cornejo formará parte de un almuerzo y conversatorio junto a un bloque federal de otros diez gobernadores, representando diversas regiones y sectores productivos del país.

Del encuentro participarán mandatarios clave como Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El eje del intercambio estará puesto en las reformas estructurales de Argentina y las garantías de estabilidad para el futuro de las inversiones. Para Mendoza, este foro resulta vital para posicionar sectores estratégicos como la minería sustentable, la energía y la economía del conocimiento ante los ojos de los principales fondos de inversión globales.

Hacia el final del día, a las 20, la actividad se trasladará al Consulado Argentino en Nueva York. En esta instancia, el gobernador Cornejo participará de una recepción de bienvenida y un espacio de networking institucional.

Este evento contará con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, lo que ratifica la sintonía entre el gobierno mendocino y la administración central en la búsqueda de proyectar una imagen de unidad y previsibilidad ante los mercados internacionales.

Puntos clave de la agenda:

Conversatorio Federal: Debate sobre seguridad jurídica y nuevas leyes de inversión.

Frente común: Mendoza se une a gobernadores de la Patagonia, el Norte y el Centro para captar divisas.

Presencia Nacional: Coordinación directa con Jefatura de Gabinete en suelo estadounidense.

Esta gira representa un paso fundamental para la provincia en su intención de diversificar la matriz productiva y consolidar a Mendoza como un polo de inversiones confiable en el nuevo contexto geopolítico.