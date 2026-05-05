Esta semana debuta la nueva Legislatura: las primeras definiciones

La nueva Legislatura de Mendoza comienza a tomar forma política en su debut formal y, más allá de la foto inicial con mayoría oficialista, lo que empieza a definirse por estas horas es el verdadero funcionamiento del poder hacia adentro. Este martes sesionará la nueva composición del Senado y el miércoles hará lo propio Diputados.

Tras las juras y la apertura de sesiones, el escenario muestra a Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza con una posición dominante en ambas cámaras, pero con una dinámica interna más compleja que en períodos anteriores.

Un oficialismo fuerte, pero más diverso

El resultado de las elecciones 2025 dejó al oficialismo con números holgados tanto en el Senado como en Diputados, con una mayoría que le permite avanzar con su agenda sin mayores obstáculos.

Sin embargo, esa fortaleza no es homogénea. La incorporación de legisladores libertarios y sectores alineados con Luis Petri configura un oficialismo más amplio, con intereses y posicionamientos propios que deberán articularse en el día a día legislativo.

En paralelo, el peronismo aparece debilitado y dividido en distintos bloques, lo que reduce su capacidad de incidencia como oposición unificada. Aunque en el Senado armaron interbloque con La Unión Mendocina.

El reparto de poder: la clave que viene

Con la nueva conformación ya en funciones, el eje inmediato pasa por el armado de comisiones, un espacio central donde se discuten y dictaminan los proyectos de ley.

Allí se jugará una parte clave del poder real: el oficialismo buscará retener las presidencias de las comisiones estratégicas —como Hacienda, Legislación General o Asuntos Constitucionales—, mientras que la oposición pelearán por garantizar representación para ganar protagonismo.

También está en juego la distribución de cargos dentro de las cámaras, desde vicepresidencias hasta secretarías, en una negociación que suele definir el equilibrio político interno.

Un mapa político más fragmentado

Otro dato distintivo de esta nueva etapa es la fragmentación. La Libertad Avanza tendrá bloque propio dentro de la Legislatura, lo que introduce un nuevo actor con peso específico.

Este escenario obliga al oficialismo a administrar consensos incluso dentro de su propio espacio, especialmente en temas sensibles o de alto impacto político.

Al mismo tiempo, las fuerzas minoritarias y los bloques intermedios pueden ganar relevancia en votaciones ajustadas o en discusiones específicas.

Lo que viene: agenda y gobernabilidad

Con las sesiones ya en marcha —que se extienden entre mayo y septiembre en el calendario ordinario—, el Gobierno provincial buscará avanzar con proyectos clave en materia económica, institucional y de infraestructura.

En ese marco, la nueva Legislatura arranca con una definición clara: el oficialismo tiene los números, pero el poder real se empezará a medir en la capacidad de ordenar su propia coalición y administrar una oposición fragmentada.