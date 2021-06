La reunión se desarrollará a las 20 horas y se contará con la presencia de la fiscalía de San Carlos.

La auto gestión de cientos de vecinos hizo que esta noche desde las 20:00 se realice una reunión en el Club San Carlos para continuar trabajando en la búsqueda de soluciones que atiendan a reducir los sucesos relacionados con la delincuencia en el departamento.

Vecinos de todos los distritos están convocados para esta noche. En dicho encuentro se contará con la presencia del representante Fiscal en el departamento de San Carlos, este encuentro se producirá días después que una importante cantidad de vecinos se reunieran en la plaza de la Villa de San Carlos.

La entrega previa de un petitorio

Durante el final de la semana pasada se entregó un petitorio firmado por varias personas que se autoconvocaron para pedir la implementación de medidas de seguridad que ayuden a prevenir este tipo de hechos, que en varias ocasiones se han tornado violentos.

«Entregamos un petitorio de los vecinos de Eugenio Bustos. No se soluciona nada ahora, el fiscal no salió para nada pero si se ha comprometido para el martes organizar bien una reunión con todo el pueblo, y ahí si va a estar presente para dar no sé si una solución pero si una respuesta» comentaba una de las vecinas que participó en la convocatoria.

Los asaltos producidos en las últimas semanas en San Carlos, llaman la atención no tan solo por la cantidad, sino también por la forma en la cual se han generado; solo en el barrio Anhelo de Sol de Eugenio Bustos, vecinos han sido blanco de los delincuentes por estos días con entraderas incluidas. Los diversos sucesos hicieron que muchos vecinos y vecinas decidieran seguir autoconvocándose.

Convocatoria.

