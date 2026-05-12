Esta fue la respuesta de Mendoza sobre la polémica en torno a las marchas por la universidad pública

En la antesala de una nueva marcha nacional en defensa de las universidades públicas, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, publicó un mensaje que rápidamente generó repercusiones políticas. Sin sumarse de manera explícita a la movilización, el funcionario reivindicó el valor de la universidad estatal y se desmarcó de las posturas más confrontativas impulsadas desde el gobierno de Javier Milei.

“El debate no debería dividirnos”, expresó García Zalazar en sus redes sociales, donde aseguró que la discusión sobre las universidades debe centrarse en cómo garantizar un financiamiento sostenible y transparente. El dirigente radical (alineado políticamente con Alfredo Cornejo) planteó que antes de avanzar en reformas educativas, el país necesita definir reglas claras para sostener el sistema educativo en el tiempo.

El mensaje apareció pocas horas antes de la movilización convocada por estudiantes, docentes, investigadores y rectores de todo el país, quienes vienen alertando por el deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las casas de estudio. Aunque evitó respaldar la protesta de manera directa (como sí había hecho en anteriores manifestaciones), el ministro mendocino marcó una posición intermedia y pidió evitar “miradas extremas” en torno a la discusión universitaria.

En el plano político, sus declaraciones fueron interpretadas como un intento de tomar distancia de la tensión permanente que mantiene la Casa Rosada con el sistema universitario público. Mientras el gobierno nacional continúa sin aplicar la ley de financiamiento universitario y sostiene fuertes cuestionamientos hacia sectores académicos y estudiantiles, García Zalazar optó por un tono más moderado y orientado al consenso.

Para cerrar, el funcionario remarcó que “la universidad pública argentina es parte del desarrollo del país y de la movilidad social ascendente”, y sostuvo que defenderla también implica discutir cómo fortalecerla y garantizar su continuidad. En un escenario de creciente polarización política, su mensaje buscó ubicarse en un punto de equilibrio (sin confrontar abiertamente con Nación, pero diferenciándose de los sectores más duros del oficialismo).