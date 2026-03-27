Esta es la estrategia del Gobierno para evitar que la nafta se siga yendo a las nubes con los precios

El Gobierno nacional decidió flexibilizar la normativa que regula la composición de las naftas y habilitó a las refinadoras a aumentar el uso de bioetanol. La medida quedó formalizada mediante una resolución oficial y apunta a dar mayor margen de maniobra al sector.

El cambio clave establece que las empresas podrán incorporar hasta un 15% de bioetanol en la mezcla de manera voluntaria (sin modificar el corte obligatorio vigente), lo que amplía las posibilidades operativas dentro de los estándares de calidad exigidos.

Para hacerlo posible, se actualizó el límite de oxígeno permitido en los combustibles (que estaba fijado en 5,6%), un parámetro directamente vinculado a la cantidad de bioetanol que puede utilizarse sin afectar el rendimiento ni las condiciones técnicas.

Desde el área energética explicaron que la decisión busca otorgar mayor flexibilidad a las refinadoras (que ahora podrán ajustar la composición según costos y disponibilidad), reemplazando parte del componente fósil derivado del petróleo por alternativas más económicas.

El trasfondo de la medida está en el escenario internacional: la suba del precio del crudo (impulsada por tensiones en Medio Oriente) llevó al Gobierno a buscar herramientas para amortiguar el impacto en el surtidor, sin modificar precios de forma directa. En este esquema, no hubo cambios en el biodiésel (ya que el gasoil permite mezclas de hasta el 20% sin necesidad de ajustes).