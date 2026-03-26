Esta es la beca que otorga el Gobierno de Mendoza para la formación de policías

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) sigue convocando a jóvenes que quieran formar parte de la fuerza policial a través del Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares. Las inscripciones permanecen abiertas en la sede central, sedes Este, Valle de Uco, San Rafael y en la Subdelegación Malargüe.

“Seguimos abriendo las puertas a los jóvenes que quieren elegir una vocación de servicio pleno que colabore a construir una Mendoza más segura”, señaló el director general del IUSP, Alberto Rivero. “No están eligiendo una simple carrera, sino un modo de vivir, con los más altos estándares educativos que supone ser una unidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo, sumando además la visión de compromiso con el bien común que caracteriza a la Policía de Mendoza”, agregó.

El director ejecutivo del IUSP, Juan Ignacio Nasif, explicó que quienes completen exitosamente todo el proceso de selección podrán cursar contando con una beca mensual de estudios de $350.000, otorgada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, destinada a cubrir los gastos habituales de la carrera.

“Hacemos un gran esfuerzo por brindar a nuestros cadetes instalaciones cómodas, docentes e instructores policiales idóneos y una formación profesional de calidad”, concluyó.