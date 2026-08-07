Esta es la agenda cultural para el fin de semana

La Subsecretaría de Cultura presentó una nueva agenda de actividades para disfrutar durante los próximos días en distintos escenarios de Mendoza. La programación reúne teatro, música, danza, artes visuales y otras expresiones artísticas pensadas para públicos de todas las edades.

Agenda cultural:

Jueves 6 de agosto:

20 h Alta fidelidad: un encuentro para escuchar discos (Sala Elina Alba, Ciudad)

Comienza un ciclo de escucha de álbumes icónicos con Artaud, de Pescado Rabioso. Entrada gratuita.

Alta fidelidad: un encuentro para escuchar discos (Sala Elina Alba, Ciudad) Comienza un ciclo de escucha de álbumes icónicos con Artaud, de Pescado Rabioso. Entrada gratuita. 21 h Homenaje a Enanitos Verdes (Espacio Cultural Julio Le Parc)

Show a cargo de la escuela de música El Faro.

Viernes 7 de agosto:

16 a 19 h Taller gratuito de tango y milonga (Biblioteca General San Martín)

Destinado a jóvenes y adultos, con inscripción presencial y cupos limitados.

Taller gratuito de tango y milonga (Biblioteca General San Martín) Destinado a jóvenes y adultos, con inscripción presencial y cupos limitados. 19 h Inauguración de la muestra Trama (ECA Sur, San Rafael)

Exposición colectiva de Atelier Yoga & Arte de Malargüe. Permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre. Entrada gratuita.

Inauguración de la muestra Trama (ECA Sur, San Rafael) Exposición colectiva de Atelier Yoga & Arte de Malargüe. Permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre. Entrada gratuita. 19 h Muestra de voces e instrumentos (Biblioteca General San Martín)

Presentación de alumnos de la Escuela Thormann.

Muestra de voces e instrumentos (Biblioteca General San Martín) Presentación de alumnos de la Escuela Thormann. 20 h Nümia (Espacio Cultural Julio Le Parc)

Espectáculo del estudio de danza Hamza por sus 10 años.

Nümia (Espacio Cultural Julio Le Parc) Espectáculo del estudio de danza Hamza por sus 10 años. 21 h Simpecao celebra sus 30 años (Teatro Independencia)

Concierto aniversario con invitados especiales y un recorrido por toda su trayectoria.

Simpecao celebra sus 30 años (Teatro Independencia) Concierto aniversario con invitados especiales y un recorrido por toda su trayectoria. 21 h Stand Up Reset (Espacio Cultural Julio Le Parc).

Stand Up Reset (Espacio Cultural Julio Le Parc). 21 h Los Juegos del Hambre (Espacio Cultural Julio Le Parc)

Adaptación en danza inspirada en la reconocida saga.

Los Juegos del Hambre (Espacio Cultural Julio Le Parc) Adaptación en danza inspirada en la reconocida saga. 21.30 h Tributo a la música de los ’80 y ’90 (Espacio Cultural Julio Le Parc)

Clásicos del pop internacional y del rock nacional.

Sábado 8 de agosto:

13 h Otakuma (Espacio Cultural Julio Le Parc)

Convención dedicada al anime, manga, cosplay, K-pop y gaming.

Otakuma (Espacio Cultural Julio Le Parc) Convención dedicada al anime, manga, cosplay, K-pop y gaming. 21 h Escalandrum presenta Piazzolla 74 (Teatro Independencia)

El sexteto celebra su concierto número 1.000 y sus 27 años de trayectoria.

Escalandrum presenta Piazzolla 74 (Teatro Independencia) El sexteto celebra su concierto número 1.000 y sus 27 años de trayectoria. 21 h La Buena Moza presenta 25 son mejores (Espacio Cultural Julio Le Parc).

Domingo 9 de agosto: