Con un Critérium de Apertura en el Autódromo Jorge Ángel Pena, San Martín.

Mauricio Páez (Municipalidad de Godoy Cruz) se quedó con la victoria, tras imponerse en el embalaje

masivo.



En una gran jornada, con carreras para todas las categorías, los Másters y los Juveniles fueron los

encargados de brindar las primeras emociones. Entre los mayores, Gabriel Pérez llegó escapado con

Cristian Ríos y firmaron el 1-2, respectivamente, en línea de meta.

Entre los más jóvenes, los Fernández

–sin parentesco- impusieron condiciones: Joaquín (2005) se llevó el triunfo en su categoría, mientras

que el puntano Nicolás festejó en Juniors.

La última prueba del día estuvo animada por los Élite y Sub 23. En una carrera muy reñida, con un

pelotón que no permitió que las fugas se consolidaran, todo terminó decidiéndose al sprint tras 83

kilómetros. Allí, el tunuyanino Mauricio Páez demostró por qué es el tricampeón mendocino y se llevó

la victoria ante Mauricio Quiroga, de San Luis. El sanrafaelino Daniel Pinillos completó el podio.

Entre las particularidades del evento, que contó con el apoyo de la Municipalidad de San Martín, vale

destacar que Quiroga no quiso pasar desapercibido el fallecimiento de Diego Maradona y compitió con

una camiseta que llevaba su nombre. Además, los auxiliares de los equipos tuvieron un gran

comportamiento, respetando el distanciamiento social y utilizando tapabocas, actitudes que se espera

que se repitan el martes 8 de diciembre, cuando el pelotón vuelva a reunirse desde las 9 horas en el

Autódromo Jorge Ángel Pena para una nueva fecha del calendario rutero.



Clasificaciones:

Élite y Sub23: