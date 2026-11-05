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Escuelas de verano: después de un año avanzó la propuesta de la oposición

Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que establece reglas para los espacios recreativos infantiles y lo devolvió al Senado para una segunda revisión.

Mendoza busca establecer por primera vez un marco regulatorio general para las escuelas de verano, tanto públicas como privadas. La Cámara de Diputados dio aprobación al proyecto, introdujo modificaciones y lo envió nuevamente al Senado, donde deberá completar su tratamiento antes de convertirse en ley.

La iniciativa, impulsada originalmente por la senadora peronista Adriana Cano, surgió a partir del trabajo de los padres de Faustino, un niño que murió en una pileta y cuyo caso impulsó el reclamo por mayores controles y responsabilidades en los espacios recreativos destinados a chicos.

Uno de los principales cambios será la creación de un registro provincial obligatorio de escuelas de verano, dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas. Las organizaciones, clubes, empresas, asociaciones y organismos públicos que organicen estas actividades deberán presentar información sobre sus responsables, las instalaciones, el proyecto pedagógico y las coberturas de seguro y emergencias médicas.

La nómina de establecimientos habilitados deberá estar disponible públicamente. Además, cada institución tendrá que exhibir la documentación correspondiente en un lugar visible para que pueda ser consultada por las familias.

El proyecto establece que cada escuela deberá contar con un responsable técnico que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado y personal con certificado de antecedentes penales.

También fija condiciones específicas para el cuidado de los chicos: cuando sean menores de cinco años, deberá haber un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada 15 niños. En los establecimientos con piletas se exigirá, como mínimo, un guardavidas habilitado cada 50 concurrentes durante el uso del natatorio, además de cerramientos de protección.

Otro requisito será la capacitación del personal en reanimación cardiopulmonar (RCP). También se exigirá seguro de responsabilidad civil y cobertura de emergencias médicas con traslado urgente.

Durante el debate, la diputada peronista Verónica Valverde destacó el trabajo de los padres de Faustino para impulsar la normativa. Gabriela Lizana, del Frente Renovador, propuso que la futura ley lleve el nombre del niño.

La iniciativa también contempla controles sobre excursiones y actividades con pernocte, que requerirán autorización escrita de los padres y transporte habilitado.

El proyecto invita a los municipios a adherir y crear registros propios. Una vez aprobada la ley, habrá 180 días para adecuar los procedimientos administrativos.

La discusión ahora vuelve al Senado, con un objetivo concreto: que la organización de las escuelas de verano deje de depender de criterios dispares y tenga requisitos verificables para proteger a los chicos.

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