La comunidad de la escuela María Luisa Páscolo de Bandiera se reunirá para debatir y reclamar el servicio de transporte escolar para los alumnos de la institución. Desde que regresó la presencialidad no han podido asistir a la escuela.

Padres, madres y estudiantes de la Escuela María Luisa Póscolo de Bandiera, se reunirán para hablar sobre la problemática que atraviesa la institución que se encuentra en Cápiz, muy cerca del Consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (COINCE). Es que desde que inicio el ciclo lectivo 2021 no cuentan con servicio de transporte y hay alumnos que recorren alrededor de 20 km para llegar a la institución, por lo que hasta el momento la educación se lleva adelante de forma virtual.

«Nosotros queremos volver a tener clases en las aulas. Cápiz no tiene transporte público por eso no podemos ir por nuestros propios medios, este año no pudimos empezar las clases en la escuela como lo ha hecho la mayoría de los chicos, ya perdimos un semestre», contó un alumno a Diario NDI.

La reunión se ralizará en la puerta de la escuela, este miércoles 9 de junio a partir de las 11 de la mañana, donde participarán quienes quieran apoyar el reclamo.