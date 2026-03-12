Search
Escuela de vuelo: en qué consiste el acuerdo entre el Aeroclub y la Base Cóndor

El acuerdo permitirá recuperar y poner en valor el aeródromo del predio ubicado en El Challao.

El Gobierno publicó el decreto que aprueba el convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Asociación Civil Aeroclub Mendoza para utilizar parte de las instalaciones de la Base Cóndor, donde funciona el Cuerpo de Aviación Policial.

El acuerdo permitirá recuperar y poner en valor el aeródromo del predio ubicado en El Challao, donde el aeroclub podrá desarrollar actividades de escuela de vuelo y operación aeronáutica, en coordinación con el Ministerio.

En el marco del convenio se prevé un plan de mejoras en la infraestructura existente, que incluye trabajos en la pista de aterrizaje, el sistema de balizamiento, hangares y áreas de apoyo operativo. Las obras deberán ser presentadas mediante un proyecto técnico y contar con la autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Cuerpo de Aviación Policial.

Además de las mejoras en la infraestructura, el acuerdo contempla instancias de cooperación técnica y capacitación aeronáutica, lo que permitirá fortalecer el intercambio de conocimientos entre pilotos y personal especializado.

También se prevé que, ante emergencias o requerimientos operativos especiales, el Aeroclub Mendoza pueda colaborar con aeronaves civiles y pilotos, ampliando así la capacidad de respuesta ante contingencias o misiones humanitarias.

