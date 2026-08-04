Escuela de Malambo: cultura, clases y salida laboral

En un contexto económico complejo, donde la cultura se ve afectada, la Escuela de Vendimia Chakaymanta abre sus puertas en Las Heras. Así, es formalmente en la primera Escuela de Malambo Fantasía de la provincia. Este hito, indicaron desde la institución, representa un espacio adecuado para ensayar pero además, una salida laboral inmediata en el circuito del enoturismo y en los escenarios internacionales.

Las nuevas instalaciones fueron posibles gracias a la familia lasherina Zalazar Gambarte, que se comprometió con el arte local. Decidió cerrar su empresa de eventos y ceder las instalaciones a Chakaymanta, dándole el hogar físico que buscaron durante años.

“En épocas donde todo parece ajustarse, que una familia decida apostar por la cultura y donar un espacio para que los chicos no tengan que ensayar al aire libre en invierno, es un mensaje de esperanza enorme”, destacó Sergio Magallanes, director de la Escuela de Vendimia Chakaymanta.

El espacio físico donde abre la primera escuela de malambo fantasía de Mendoza cuenta con salón cerrado, baños y camarines aptos para la preparación de los artistas, quincho, pileta y sector parquizado.

Esta sede está diseñada para albergar cómodamente a 25 alumnos por clase. Al no tener que afrontar costos de alquiler ni impuestos gracias a la donación, la cuota social se destina exclusivamente a cubrir los honorarios de los profesores, garantizando una formación accesible y de alta calidad.

“Nuestros hijos ensayan Malambo en la escuela, nos gusta la forma de trabajar del director (Sergio) Magallanes, su forma de llevar el mensaje de la disciplina, de la constancia, del compromiso hacia los alumnos. El invierno pasado, los chicos tomaban la mitad de la clase afuera de la Nave Cultural hasta que habilitaban unos de los salones y allí estaban resguardados”, dijo Milagros Zalazar Gambarte.

Semillero de exportación y nominados al Martín Fierro

El impacto del trabajo de Chakaymanta ya se hace notar a nivel nacional: el grupo de niños que ensaya en la nueva sede se encuentra nominado para el prestigioso premio Martín Fierro de la Danza 2026 en la categoría grupo mix folclore, un reconocimiento inédito que visibiliza el talento federal. La premiación será el próximo 6 de diciembre en Buenos Aires.

Las clases de la escuela Chakaymanta en Las Heras, abordarán malambo de competencia, malambo con elementos y malambo fantasía, tanto para varones como para mujeres. Cabe destacar que Chakaymanta fue una de las instituciones pioneras en el desarrollo del malambo femenino, hito que quedó registrado en el año 2021 con el lanzamiento de su celebrado documental Origen y la Mujer.

“El modelo pedagógico de la escuela va mucho más allá de la destreza física. Chakaymanta implementa un sistema integral donde los alumnos estudian la historia y los referentes de la danza y el malambo a nivel local y nacional: no se va solo a bailar, se va a aprender”, resalta el director Sergio Magallanes.

Asimismo, las clases se consolidan como un espacio de contención e inclusión, destacando el abordaje terapéutico que la danza ofrece para alumnos con diagnósticos como el Trastorno del Espectro Autista (TEA); entre otros.

Salida laboral: Hoy en día, representa una de las industrias culturales con mayor demanda en Mendoza. Los turistas extranjeros que visitan las bodegas y hoteles boutique buscan activamente este tipo de espectáculos de alto impacto visual, lo que convierte a la escuela en una herramienta clave de inserción laboral y profesionalización para los jóvenes de la provincia.