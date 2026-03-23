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Escrituras exprés en Mendoza: lanzaron un sistema digital que promete reducir semanas de trámite

Una nueva herramienta digital permitirá acelerar los trámites de escrituras de viviendas en Mendoza. Conocé cómo funciona.

El trámite de escrituración de viviendas en Mendoza dará un giro clave desde abril con la implementación de una mesa de entradas digital que promete acortar significativamente los tiempos. La iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre el Colegio Notarial y el Poder Judicial, y apunta a agilizar gestiones que históricamente podían extenderse durante semanas.

La nueva herramienta incluye la Mesa de Entradas Digital y una Calculadora Automatizada de Tasas (ambas desarrolladas por la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial), lo que permitirá optimizar la interacción entre escribanos y organismos públicos (especialmente en operaciones de compra, venta o sucesiones).

Imagen ilustrativa

Desde los sectores involucrados destacaron que se trata de un “salto histórico hacia la digitalización registral”, con impacto directo en la velocidad y eficiencia de los trámites (algo largamente reclamado tanto por profesionales como por ciudadanos). Además, remarcaron que este avance no solo agiliza procesos, sino que también fortalece la transparencia del sistema.

En paralelo, el proceso de modernización ya muestra avances concretos (como la digitalización de documentos, validación automática de datos y acceso online a registros), facilitando el trabajo de escribanos, abogados y otros profesionales (quienes ahora pueden gestionar trámites de forma más ágil y remota).

A futuro, el plan incluye la posibilidad de realizar certificaciones notariales a distancia mediante videollamadas (con validación de organismos como Renaper o ARCA), lo que evitará traslados y ampliará el acceso al servicio (especialmente para personas mayores, con movilidad reducida o que residan fuera de la provincia).

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