“Escribir amenazas no es un juego”: la campaña que lanzó el Ministerio Público Fiscal tras las amenazas de tiroteo en las escuelas

El Ministerio Público Fiscal (MPF) lanzó una campaña en la que alerta sobre los riesgos y consecuencias legales que conlleva escribir amenazas. Esto se produce luego de que en los últimos días se registraran pintadas y mensajes intimidatorios sobre posibles tiroteos en distintas escuelas del país.

En ese marco, el MPF difundió en sus redes sociales un video institucional en el que se remarca que “escribir amenazas no es un juego, es un delito“. El material audiovisual está acompañado de un texto en el que desde el organismo destacan que “el hecho de escribir mensajes amenazantes, tal como se ha registrado en escuelas en los últimos días, lejos de ser un juego o una broma que no representa un impacto, es un delito que está contemplado en la legislación vigente”.

En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que estas prácticas pueden ser encuadradas en distintas figuras penales. “Dichas conductas son factibles de ser encuadradas en amenazas, apología del delito e intimidación pública”, señalaron.

En el comunicado, además, se detallaron las posibles consecuencias para quienes incurran en este tipo de prácticas. Según precisaron, las medidas pueden incluir “la intervención policial, la iniciación de una causa judicial, el allanamiento en el domicilio hasta el secuestro de celulares, computadoras y/o dispositivos electrónicos”.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza recomienda a la comunidad establecer espacios de diálogo, intercambio y escucha en pos de prevenir la participación de niños, niñas y adolescentes en retos que se viralizan a través de las redes sociales con fines delictivos. pic.twitter.com/SwJlh18VAU — Ministerio Público Fiscal Mendoza (@MPFMendoza) April 23, 2026

El organismo también puso el foco en el rol de los adultos responsables y en la necesidad de prevenir estas situaciones en el ámbito familiar y educativo.

En esa línea, recomendaron “establecer espacios de diálogo, intercambio y escucha en pos de prevenir la participación de niños, niñas y adolescentes en retos que se viralizan a través de las redes sociales con fines delictivos”.

La advertencia se da en un contexto de reiteración de estos episodios, que generaron preocupación en la comunidad educativa y motivaron la intervención de las autoridades

El video que publicó el MPF