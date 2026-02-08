Escenario confirmado: ¿dónde hará de local Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores?

Independiente Rivadavia empezó el 2026 cargado de ilusión, y no es para menos. Tras un inicio de temporada perfecto, con 4 victorias en la misma cantidad de partidos, se confirmó dónde la Lepra hará las veces de local en la Copa Libertadores, competencia que jugará por primera vez en su historia por haberse consagrado en la Copa Argentina 2025.

Con el debut en el torneo continental cada vez más cerca, se dio a conocer que el equipo dirigido por Alfredo Berti disputará sus partidos de local en el Estadio Malvinas Argentinas. Así lo confirmó en Radio MDZ el secretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta.

La Lepra será local en el Malvinas Argentinas durante la Copa Libertadores 2026.

Además, el funcionario también adelantó que la Lepra utilizará el Estadio Mundialista para hacer las veces de local ante River, en el marco del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino.

Por otra parte, Chiapetta xplicó la postura del Gobierno provincial respecto a la organización de eventos deportivos. “La competencia por traer eventos es muy grande. Hay provincias que ponen muchísimo dinero y nosotros tenemos un límite. No podemos hacer locuras”, sostuvo, al remarcar la necesidad de administrar con responsabilidad los recursos públicos.