Escaparon al ver a la Policía y dejaron 80 kilos de nueces robadas: operativo rural en Tupungato

Un operativo de la Policía Rural en Tupungato permitió recuperar cerca de 80 kilos de nueces que habían sido robadas de una finca del distrito Cordón del Plata, en un procedimiento realizado mientras los efectivos recorrían la zona.

El hecho se produjo durante patrullajes preventivos que el personal realizaba en el sector de Dubois, cuando los uniformados detectaron a cuatro hombres caminando por la vía pública con varias bolsas de arpillera.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron el lugar e ingresaron a una finca cercana para escapar, dejando atrás parte de la carga que transportaban (bolsas que contenían la mercadería sustraída).

Tras desplegar un rastrillaje en el sector, los efectivos encontraron cinco bolsas de arpillera y una mochila con aproximadamente 80 kilos de nueces, que presuntamente habían sido robadas momentos antes de una propiedad rural de la zona.

La mercadería fue secuestrada por disposición del ayudante fiscal de turno (quien intervino tras el hallazgo), mientras que personal de Investigaciones fue convocado para avanzar en la identificación de los autores del hecho, que lograron darse a la fuga.