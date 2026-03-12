Escándalo: un policía mendocino intentó entrar por la fuerza a la casa de su ex

Un efectivo de la Policía de Mendoza quedó en el centro de un escándalo luego de intentar ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en un hecho que terminó con su detención por parte de otros policías y una condena judicial.

El caso motivó que el Gobierno provincial dispusiera la apertura de un sumario administrativo para investigar la conducta del uniformado, una medida que fue publicada en el Boletín Oficial y que busca determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias dentro de la fuerza.

Según consta en la resolución oficial, el episodio está vinculado a amenazas en un contexto de violencia de género, situación que derivó en la intervención de la Justicia y posteriormente en una investigación interna del sistema de seguridad.

El agente es identificado en el expediente únicamente por sus iniciales E.E.Q.C. (para preservar su identidad en la documentación administrativa). Del mismo modo, la persona denunciante también aparece mencionada solo con iniciales (un procedimiento habitual en casos de violencia de género para resguardar la privacidad de la víctima).

Imagen ilustrativa

En el plano judicial, el policía fue condenado a 15 días de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable del delito de desobediencia a una orden judicial en un contexto de violencia de género. Luego de esa resolución, la Inspección General de Seguridad dispuso avanzar con la elevación del caso a sumario administrativo.

Este procedimiento interno implica la recolección de pruebas, análisis de testimonios y revisión de los antecedentes del efectivo, con el objetivo de determinar si incurrió en una falta disciplinaria dentro de la institución.

Durante el proceso intervienen áreas de control del sistema de seguridad provincial, encargadas de evaluar el comportamiento del agente y elaborar un dictamen sobre su responsabilidad, lo que podría derivar en sanciones que van desde apercibimientos hasta medidas más severas dentro de la fuerza.