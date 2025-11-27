Escándalo en Tupungato: el motivo por el que suspendieron por 15 días al concejal Facundo Arce

En una sesión marcada por un clima tenso y un debate prolongado, el Honorable Concejo Deliberante resolvió este miércoles suspender por 15 días al concejal del Partido Federal, Facundo Arce, para que presente su descargo frente a una denuncia por presunta violencia de género en el ámbito institucional. La medida fue aprobada con 8 votos a favor, uno en contra y una abstención.

La causa, caratulada como un caso de violencia de género ejercida por un funcionario público, fue leída durante la sesión y dio inicio formal al período para que el edil acusado prepare su defensa.

Un trabajo de comisión considerado “contundente”

La comisión investigadora, integrada por cinco concejales de distintos bloques políticos, trabajó durante varias semanas y presentó un informe de aproximadamente 20 páginas. Según detalló su presidenta, la concejal Natalia Tejera, las conclusiones alcanzadas fueron “contundentes” y resultado de un proceso “serio y responsable”.

Tejera destacó además el carácter plural de la comisión, subrayando que estuvo conformada por representantes de diferentes fuerzas políticas: dos pertenecientes a Cambia Mendoza y tres de los bloques Justicialista, Nuevo Tupungato y Unión Mendocina.

Los integrantes de la comisión fueron: Natalia Tejera, José Luis Giuliani, Marcelo Sánchez, Jorge Llull y Mónica Benítez.

La defensa de Arce y sus críticas al proceso

Tras conocerse la decisión, el concejal Facundo Arce aseguró que utilizará los 15 días otorgados para ejercer su defensa y anticipó que buscará asesoramiento legal. En declaraciones a INFOUCO, cuestionó la “falta de equidad” en el proceso al señalar que no cuenta con recursos para afrontar los honorarios de un abogado —que estimó en alrededor de 20 mil dólares— y afirmó que no ha recibido apoyo institucional para afrontar ese gasto.

Arce calificó su situación como “la pelea de una sola persona contra un poder muy grande” y apuntó directamente contra el intendente, a quien acusa de vulnerar algunos de sus derechos durante el procedimiento.

La abstención que llamó la atención

Uno de los momentos más comentados de la sesión fue la abstención del concejal radical Antonio Balderrama, cuya postura generó sorpresa en parte del cuerpo legislativo. El resto del bloque de Cambia Mendoza acompañó la suspensión.