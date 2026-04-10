Escándalo en la UNCuyo por una charla contra la ESI: gritos, empujones y una intervención que terminó con policía

Un debate académico que buscaba cuestionar la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) derivó en un episodio de alta tensión en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo. La jornada terminó en escándalo tras la irrupción de estudiantes y la intervención de la Policía, en medio de acusaciones cruzadas.

El evento, titulado “La ESI al banquillo: a veinte años de la Ley 26150, ¿la ESI educa?”, había sido impulsado por sectores que promueven una mirada crítica sobre el programa (organizado por la Unión de Académicos Independientes y Padres Unidos). La propuesta apuntaba a revisar los contenidos y el rol de la escuela en la educación sexual (según la presentación oficial del panel).

Sin embargo, la actividad fue rechazada por agrupaciones estudiantiles y organizaciones de la facultad, que cuestionaron la ausencia de especialistas en ESI y de voces del colectivo LGBTIQ+ (lo que consideraron una mirada parcial del tema). La protesta comenzó con cánticos y aplausos, pero escaló hasta empujones y forcejeos entre asistentes (lo que motivó la apertura de una investigación interna).

“Vinimos a impedir que se dé la charla”, expresó una estudiante de Historia durante la protesta. Desde la asamblea interfacultades señalaron que “los discursos de odio son violencia”, en referencia a los contenidos que se exponían en el panel (según denunciaron quienes participaron de la interrupción).

Por su parte, desde Padres Unidos defendieron su postura al sostener que rechazan los lineamientos actuales de la ESI (a los que califican como un canal de adoctrinamiento en las aulas). El episodio dejó al descubierto la fuerte polarización en torno a la educación sexual en ámbitos académicos, en un contexto marcado por el aniversario número 20 de la ley que instauró el programa a nivel nacional.

Los polémicos videos de la jornada: