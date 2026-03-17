Escándalo en la Copa Africana de Naciones: Marruecos salió campeón ¡dos meses después de perder la final!

Un hecho tan inaudito como escandaloso se produjo este martes en el ámbito del fútbol africano. Dos meses después de que finalizara la Copa Africana de Naciones -que el pasado 18 de enero consagró a Senegal como flamante campeón-, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió anular el resultado del partido y otorgarle el título a Marruecos. El organismo entendió que los jugadores senegaleses abandonaron el partido y le dio el triunfo a los marroquíes por 3 a 0.

La decisión fue adoptada por la Junta de Apelación de la CAF al aplicar el Artículo 84 del reglamento de la competencia. Según el comunicado oficial, “la Selección Nacional de Senegal queda declarada como perdedora por incomparecencia de la Final”, por lo que “se registra el resultado como 3–0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)”.

Senegal se había impuesto por 1 a 0 con gol de Pape Gueye.

Esta determinación de la CAF es la respuesta a un apelación presentada por Marruecos, que expuso que durante los instantes finales del partido Senegal había abandonado el terreno de juego como protesta a los fallos arbitrales, los cuales consideraron que favorecían a los marroquíes, anfitriones de la competición. Ante este reclamo, la CAF declaró “admisible en forma la apelación presentada por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) y se estima la apelación. Se deja sin efecto la decisión del Comité Disciplinario de la CAF”. Además, determinó que “la conducta del equipo de Senegal encuadra dentro del alcance de los Artículos 82 y 84 del Reglamento”.

El fallo también estableció que “la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el Artículo 82” y que, “en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que el equipo de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia”. La Junta añadió que “se desestiman todas las demás mociones o solicitudes de alivio”.

La final de la Copa Africana de Naciones estuvo rodeada de polémica, con fallos arbitrales cuestionados por Senegal.

En cuanto a las sanciones individuales, la CAF informó que “la apelación presentada respecto del Sr. Ismaël Saibari es estimada parcialmente” y confirmó que el futbolista marroquí “cometió una falta en violación de los Artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario”. La sanción fue modificada a “una suspensión de dos partidos oficiales de la CAF, de los cuales uno queda en suspenso” y “se deja sin efecto la multa de 100.000 USD”.

Respecto de otros incidentes, la Junta resolvió que la federación marroquí “es responsable de la conducta de los alcanzapelotas”, por lo que “la multa se reduce a 50.000 USD”. También indicó que “la apelación presentada respecto de la interferencia alrededor del área de revisión OFR/VAR es desestimada” y “se confirma la multa de 100.000 USD”. En tanto, sobre el uso de láser, señaló que “la apelación es parcialmente estimada” y que “la multa se reduce a 10.000 USD”.

De este modo, tras el insólito fallo de la CAF, la Copa Africana de Naciones cambia de manos y tiene un nuevo campeón, Marruecos, que se consagró ¡dos meses después de haber perdido en el terreno de juego la final ante Senegal!