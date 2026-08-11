Escándalo en el Martín Zapata: apartaron a un vicedirector tras proyectar imágenes sexuales durante una clase

Un grave episodio ocurrido en la Escuela de Comercio Martín Zapata, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), generó conmoción entre estudiantes y familias. Un docente que además se desempeña como vicedirector del turno tarde fue apartado preventivamente luego de que se proyectaran imágenes de contenido sexual explícito durante una clase.

El hecho ocurrió el viernes 7 de agosto, durante una actividad del Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería, destinado a estudiantes que transitan los últimos años del nivel secundario y se preparan para continuar sus estudios universitarios.

En la actividad participaban alumnos del Martín Zapata y de otros colegios dependientes de la UNCuyo.

Según el relato difundido por los propios estudiantes, el profesor utilizó su computadora personal conectada al televisor del aula para proyectar ejercicios de Física.

Una vez terminada la explicación, el docente habría considerado que la transmisión de la pantalla ya se había interrumpido. Sin embargo, el equipo continuó conectado al televisor.

Fue entonces cuando, de acuerdo con la denuncia de los jóvenes, mientras el profesor navegaba por archivos personales de su computadora se visualizaron fotografías de contenido sexual explícito, imágenes de mujeres desnudas.

Los estudiantes registraron lo ocurrido y denunciaron

Ante la situación, algunos de los adolescentes tomaron fotografías y videos de lo que aparecía en la pantalla y posteriormente se dirigieron a las autoridades del establecimiento para informar lo sucedido.

La conducción de la escuela elevó la situación a la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo y se inició un procedimiento administrativo.

La directora de Educación Secundaria de la Universidad, María Ana Barrozo, confirmó que se generó un expediente y se solicitó inmediatamente la separación preventiva del docente mientras interviene el área de Asuntos Legales.

La funcionaria calificó lo sucedido como inadmisible, especialmente porque se trataba de una clase en la que participaban estudiantes secundarios, entre ellos menores de edad.

Por el momento, la medida adoptada es preventiva y no implica una resolución definitiva sobre la responsabilidad del docente, algo que deberá determinarse a partir del expediente y de las pruebas incorporadas a la investigación.

La UNCuyo abrió un sumario

Tras conocerse la denuncia, la UNCuyo avanzó con las actuaciones administrativas para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

El profesor fue separado de sus funciones y no se encuentra asistiendo al establecimiento mientras se desarrolla el proceso interno.

Las autoridades deberán analizar ahora los registros aportados por los estudiantes, sus testimonios y el resto de los elementos incorporados al expediente antes de determinar los pasos a seguir.

Los alumnos realizaron una sentada

El episodio también provocó la reacción de los estudiantes del Martín Zapata, quienes convocaron a una sentada frente al establecimiento durante la mañana de este martes para reclamar que el caso sea investigado y esclarecido.

En un comunicado difundido antes de la protesta, los jóvenes remarcaron la gravedad de lo ocurrido y reclamaron que se adopten las medidas correspondientes.

“Como estudiantes, queremos ser escuchados y defender nuestros derechos dentro del ámbito educativo”, expresaron.

La protesta comenzó alrededor de las 9.40 en las inmediaciones de la institución, ubicada sobre calle Pedro Molina de la Ciudad de Mendoza.

Mientras tanto, la investigación administrativa de la UNCuyo continúa abierta y será el área de Asuntos Legales la encargada de evaluar los elementos reunidos para definir la situación del docente.