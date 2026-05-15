Escándalo en el caso Maradona: Luque mostró imágenes de la autopsia y Gianinna se descompensó

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.

Fuentes del caso informaron a la Noticias Argentinas que se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando.

Todo ocurrió cuando el ex médico de cabecera del paciente se aprestaba para comparecer nuevamente frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El objetivo de Luque era refutar los dichos de los peritos forenses y contextualizar los audios póstumos a la muerte de “Diez” que exhibieron los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en la jornada anterior.

Sin embargo, el acusado no se percató que una de las hijas del ex jugador se encontraba en la sala al momento de exponer los videos y las fotografías de la necropsia llevada a cabo en la morgue de San Fernando.

“Gianinna lo vio, se puso a llorar, se levantó, le dijo ‘hijo de puta’ un par de veces y se suspendió la audiencia porque Burlando lo pidió”, consignó un allegado de la causa ante la consulta de citado medio.

En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro determinó que Luque preste testimonio el próximo martes 19 de mayo por la mañana y el psicólogo Carlos Díaz a las 16.

Durante el tramo de la audiencia que se pudo llevar adelante declaró el médico Mario Schiter quien conoció al astro argentino en el año 1999, en el Santorio Fleni, cuando el deportista se realizaba chequeos y lo acompañó en Cuba durante su recuperación.

El profesional tomó relevancia en la causa ya que Claudia Villafañe lo había llamado para que actúe como veedor de la autopsia, por lo que supervisó el estudio a pedido de la familia de Maradona.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a este medio que el testimonio de Schiter podría interpretarse como un beneficio para la querella porque sostuvo que una persona con la insuficiencia cardíaca que tuvo en 2001 debía estar medicado de por vida.

Asimismo, el especialista se refirió a la existencia de historias clínicas que datan de los años 2007 y 2008, que muestran la ausencia de medicamentos cardiológicos. Por tanto, en el momento en que Luque tomó el caso, el futbolista ya no contaba con dichos fármacos.

El médico indicó durante su declaración que “estos pacientes no deben suspender la medicación que favorezca la remodelación cardíaca y el control de los factores como hipertensión arterial que pueden desencadenar en una descompensación como insuficiencia cardíaca”.

Al ser consultado por una posible causa del deceso del futbolista, el profesional señaló: “Se me ocurre, como la más lógica, que habría desarrollado una insuficiencia congestiva latente que, que hizo un edema agudo del pulmón que se manifestó en todos los órganos y que en algún momento el paciente entró en narcosis o asfixia, en coma y llegó seguramente a la insuficiencia cardiaca global”.

Por su parte, Verónica Ojeda estuvo presente durante la reunión y su pareja y abogado, Mario Baudry le indicó a Noticias Argentinas que el testimonio de Schiter fue “contundente”: “Quedó demostrado que, por la patología que todos conocían de Diego, él debía estar medicado y nadie hizo nada para salvarlo”

“Tuvieron entre 5 y 3 días para darse cuenta de los síntomas. Hay que demostrar que sabían lo que tenía y no hicieron nada”, cerró Baudri.

La psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna son los otros imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del oriundo de Villa Fiorito.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, litigio que está demorado por un recurso de recusación contra la magistrada María Coelho