Escándalo en el ascenso: por presuntas amenazas a los árbitros, AFA le dio a Deportivo Madryn el partido ganado ante Gimnasia de Jujuy

El fútbol argentino vuelve a estar teñido de polémicas. En este caso, en medio de la lucha por el ascenso a la Liga Profesional, un nuevo escándalo sacude a la Primera Nacional. Es que este lunes, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió otorgar la victoria por 3-0 a Deportivo Madryn tras los incidentes ocurridos en el partido frente a Gimnasia de Jujuy, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional.

El fallo incluye el relato de las amenazas sufridas por el árbitro Lucas Comesaña y el cuarto árbitro, en medio de un clima caliente en Jujuy por la actuación del cuerpo arbitral, que durante los 45′ que se disputó el partido había tenido fallos polémicos que perjudicaron al local.

Según se indicó, Tobías Leandro Veloz, alcanza pelotas y menor de edad, no podía permanecer “dentro del campo” por haber agredido verbalmente al cuarto árbitro.

Una vez finalizado el primer tiempo, Comesaña informó que se lanzaban proyectiles desde la platea y que se escuchaban gritos y amenazas. En ese momento, el secretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, ingresó al vestuario de los árbitros , a quienes habría “amenazado”, según el informe presentado por Comesaña: “Hicimos una denuncia por discriminación infantil, que la denuncia ya está en la fiscalía al cuarto árbitro. Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy“, habrían sido las palabras del dirigente del club jujeño.

El informe también señala que el presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, insultó al árbitro durante la primera mitad y reaccionó con gestos de protesta ante cada decisión arbitral. Tras los incidentes, el mandatario del Lobo jujeño se disculpó con el cuerpo arbitral por el comportamiento de Mayer y puso la renuncia del Secretario a disposición.

Por todo lo expuesto por Comesaña, el Tribunal de Disciplina resolvió darle por ganado el partido a Deportivo Madryn por un resultado de 3 a 0.

Cabe recordar que al momento de la suspensión del partido, Gimnasia de Jujuy se imponía por 1 a 0. Durante los 45′ iniciales, las principales protestas de los norteños se centraron en un claro penal por mando dentro del área que Comesaña no cobró . Además, el árbitro también expulsó a Matías Noble sobre el cierre del tiempo de juego disputado.

El partido de vuelta se deberá disputar el próximo domingo 2 de noviembre en el estadio Abel Sastre, del Deportivo Madryn.

EL FALLO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Hinchas del Lobo jujeño se manifestaron en la sede de AFA