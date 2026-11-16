Una denuncia formal ingresó al Concejo Deliberante de Tupungato y puso en el centro de la polémica a la concejal Andrea Pelegrina, dirigente vinculada al sector político de Luis Petri. El planteo fue presentado por Luis Calderón, coordinador del Área de Discapacidad de la Municipalidad, quien la acusa de haber protagonizado un episodio de maltrato y de desconocer los espacios reservados para personas con discapacidad y adultos mayores durante los festejos por el aniversario del departamento.

Según relata Calderón en una nota fechada el 16 de noviembre y dirigida al presidente del cuerpo, Marcelo Osorio, el hecho ocurrió el sábado 14, alrededor de las 21, en el predio de avenida Urquiza, donde se desarrollaban las actividades por el aniversario de Tupungato y en lo que fue la previa de la presentación de Los Nocheros en el departamento valletano.

De acuerdo con su versión, Andrea Pelegrina se presentó y solicitó utilizar los asientos que estaban destinados a personas con discapacidad y adultos mayores. Cuando el equipo del área le explicó que esos lugares debían permanecer reservados, la concejal habría reaccionado de manera “eufórica e irrespetuosa”, cuestionando que quienes estaban sentados fueran personas con discapacidad y reclamando su lugar por su condición de autoridad.

Calderón sostiene además que recibió insultos junto con integrantes de su equipo. En la presentación calificó lo ocurrido como un hecho de gravedad institucional, por considerar que se pusieron en discusión derechos vinculados con la igualdad, la inclusión y la no discriminación.

El funcionario pidió al Concejo Delibertante local que tome conocimiento de lo sucedido, analice los hechos y adopte medidas institucionales. Incluso mencionó el artículo 248 del Código Penal, referido al abuso de autoridad, aunque la presentación no implica por sí misma que exista una causa judicial ni que se haya determinado responsabilidad penal.

Andrea Pelegrina integra el bloque de Cambia Mendoza en el Concejo tupungatino. Su nombre aparece asociado al espacio de Mendocinos por el Futuro, el armado político de Luis Petri en el departamento.

La denuncia abre un frente incómodo para una dirigente que llegó al cuerpo legislativo como parte de la alianza oficialista. Por ahora, los hechos están contenidos en el relato formal de Calderón. La respuesta de la concejal y el tratamiento que le dé el Concejo serán claves para determinar cómo continúa el conflicto.

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