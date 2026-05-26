Escándalo ambiental en Mendoza: imputaron a Mingorance por los líquidos cloacales en Los Corralitos

La Justicia avanzó contra la cúpula de Agua y Saneamiento Mendoza por el vuelco de líquidos cloacales en un canal de riego de Guaymallén y decidió imputar al presidente de la empresa, Humberto Mingorance, junto a otros dos altos funcionarios de la compañía estatal.

La causa investiga la contaminación generada tras el derrame de efluentes sobre el canal “Rama 12”, vinculado al sistema Vertientes Corralitos, en una zona cercana a Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde atraviesa el colector cloacal Noreste, uno de los principales del Gran Mendoza.

Además de Mingorance, quedaron imputados Darío Hernández, gerente general de la firma, y Carlos Cifuentes, gerente operativo. La medida fue impulsada por los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi, quienes consideraron acreditado el daño ambiental y solicitaron avanzar formalmente contra los responsables.

La investigación tomó especial relevancia porque entre los denunciantes aparece el Departamento General de Irrigación, organismo que además sancionó a AYSAM con una multa de 120 millones de pesos por las irregularidades detectadas.

Según la acusación, los derrames se realizaron sin autorización oficial y provocaron daños tanto en el curso de agua como en infraestructura hídrica pública. La resolución administrativa de Irrigación sostuvo que para concretar la maniobra se intervino de manera ilegal parte del canal y que no se implementaron acciones de mitigación efectivas.

El expediente judicial encuadra los hechos en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, al considerar que los líquidos cloacales vertidos representaban un riesgo para la salud y el ambiente. La imputación incluye los delitos de contaminación peligrosa de un curso de agua y daño agravado.

Dentro del Ministerio Público Fiscal, la definición requirió una instancia adicional debido a que los acusados ocupan cargos públicos. Finalmente, los fiscales jefes Gustavo Pirrelo y Paula Quiroga respaldaron el avance de la causa.

Fuentes judiciales indicaron que Mingorance se presentó en Tribunales durante la mañana y quedó formalmente notificado de la imputación.