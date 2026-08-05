Escala el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil: el gobierno de Lula tomó una drástica medida tras los agravios de Milei

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió rebajar el nivel de la representación bilateral con Argentina luego de los nuevos ataques públicos de Javier Milei contra el mandatario brasileño durante el fin de semana. De este modo, la crisis diplomática entre ambos países sumó un nuevo capítulo.

La decisión fue comunicada por el canciller Mauro Vieira al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, durante una reunión en el Palacio de Itamaraty. Allí, el funcionario entregó una protesta formal y confirmó que Brasil mantendrá la relación diplomática con Argentina a través de encargados de negocios, un gesto que en la práctica representa uno de los mayores niveles de enfriamiento entre dos países sin llegar a romper relaciones.

Además, el Gobierno brasileño resolvió postergar, sin una fecha definida, el regreso de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien permanece en Brasil desde que fue llamado a consultas tras el inicio del conflicto diplomático. En paralelo, la continuidad de Raimondi al frente de la embajada argentina dependerá de la decisión que adopte la administración de Milei.

Cómo se llegó a este nuevo conflicto entre Milei y Lula

La tensión volvió a escalar después de que el presidente argentino participara, el pasado 25 de julio, de la convención del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante ese acto, Milei lanzó nuevas críticas contra Lula y también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien le había negado autorización para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente con prisión domiciliaria tras ser condenado por liderar un intento de golpe de Estado contra el mandatario brasileño.

Tras aquellas declaraciones, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y presentó una primera protesta formal ante el representante argentino. Aunque en los días siguientes el conflicto pareció perder intensidad, las nuevas declaraciones de Milei durante una serie de entrevistas reactivaron la tensión y derivaron en la decisión anunciada este martes.

Estados Unidos también mantiene un frente abierto con Brasil

Mientras se profundiza el conflicto con Argentina, el gobierno de Lula enfrenta otra disputa diplomática con Estados Unidos.

La administración de Donald Trump resolvió revocar el visado de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en represalia por la demora de Brasil en otorgar el agrément al candidato estadounidense para ocupar la embajada en Brasilia y por la negativa a conceder visados a otros funcionarios norteamericanos.

Según explicó un alto funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters, la medida no implica la expulsión de la diplomática brasileña y podría revertirse una vez que el Gobierno de Lula apruebe la designación del embajador propuesto por Washington y destrabe la situación de los funcionarios estadounidenses.