Es oficial: la SUBE llegó a la zona este y ya esá disponible el servicio

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, anunció la implementación del sistema SUBE en la Zona Este de la provincia, ampliando así el alcance de una herramienta clave para el transporte público.

La incorporación del sistema alcanza a los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde los usuarios ya pueden acceder a los beneficios que ofrece la tarjeta, como el trasbordo, los atributos sociales y el sistema de usuario frecuente.

La SUBE ya está en la Zona Este!

Desde ahora, los usuarios también cuentan con la app @MendoTran Cuándo Subo para consultar horarios en tiempo real. Y ya acceden a todos los beneficios: trasbordo, atributos sociales y usuario frecuente.

Además, pagos abiertos en los recorridos… pic.twitter.com/Tjcq4cGRVk — Natalio Mema (@NatalioMema) May 4, 2026

Además, el funcionario destacó la disponibilidad de la aplicación MendoTran Cuándo Subo, que permite consultar horarios en tiempo real y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Esta herramienta digital se suma a la modernización del sistema de transporte, brindando mayor previsibilidad y comodidad a los usuarios.

Otro de los puntos relevantes del anuncio es la implementación de los llamados “pagos abiertos”, que ya funcionan en los recorridos de la región. De esta manera, los pasajeros pueden abonar sus viajes no solo con la tarjeta SUBE —en formato físico o digital— sino también mediante tarjetas bancarias y códigos QR, ampliando las opciones y facilitando el acceso al servicio.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta medida forma parte de una estrategia integral para modernizar el sistema de transporte público, promoviendo la inclusión y la integración tecnológica en toda la red.