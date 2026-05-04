Es oficial: la SUBE llegó a la zona este y ya esá disponible el servicio

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, anunció la implementación del sistema SUBE en la Zona Este de la provincia, ampliando así el alcance de una herramienta clave para el transporte público.
La incorporación del sistema alcanza a los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde los usuarios ya pueden acceder a los beneficios que ofrece la tarjeta, como el trasbordo, los atributos sociales y el sistema de usuario frecuente.
Además, el funcionario destacó la disponibilidad de la aplicación MendoTran Cuándo Subo, que permite consultar horarios en tiempo real y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Esta herramienta digital se suma a la modernización del sistema de transporte, brindando mayor previsibilidad y comodidad a los usuarios.
Otro de los puntos relevantes del anuncio es la implementación de los llamados “pagos abiertos”, que ya funcionan en los recorridos de la región. De esta manera, los pasajeros pueden abonar sus viajes no solo con la tarjeta SUBE —en formato físico o digital— sino también mediante tarjetas bancarias y códigos QR, ampliando las opciones y facilitando el acceso al servicio.
Desde el Gobierno provincial señalaron que esta medida forma parte de una estrategia integral para modernizar el sistema de transporte público, promoviendo la inclusión y la integración tecnológica en toda la red.