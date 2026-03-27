Es oficial: Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya saben cuándo volverán a verse las caras

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tachan los días para verse las caras. Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma para las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura 2026, y justamente en esa última jornada será donde se dispute el clásico mendocino.

En un encuentro que será histórico, la Lepra recibirá al Lobo en el Bautista Gargantini, pese a los trascendidos previos que indicaban que el partido se jugaría en el estadio Malvinas Argentinas.

Según lo informado por AFA, el partido se llevará a cabo el domingo 26 de abril, a partir de las 15.

Cabe resaltar que la última vez que se disputó el clásico mendocino fue en octubre de 2022, por el reducido de la Primera Nacional. Aquella vez, el Lobo se impuso en el Legrotaglie por 1 a 0, con gol de Santiago Solari, quien actualmente es jugador de Racing de Avellaneda.

El camino de la Lepra antes de jugar el clásico

En el plano local, cuando se retome la actividad tras la fecha FIFA, antes de enfrentar al Lobo la Lepra visitará a Tigre, recibirá a Argentinos Juniors y viajará a Buenos Aires para verse las caras con Banfield.

En paralelo, en la antesala del clásico iniciará su aventura continental en la Copa Libertadores: el 7 de abril se estrenará como local ante Bolívar (Bolivia), y el 15 viajará a Brasil para jugar con Fluminense.

Los partidos del Lobo previo a enfrentar a los Azules

Por su parte, el Lobo recibirá a Vélez, visitará a Platense y finalmente será anfitrión de Lanús.