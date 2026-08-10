Es oficial: Gimansia y Esgrima rompió el mercado y presentó a Matías Vargas como nuevo refuerzo

El anuncio que esperaba el mundo Gimnasia finalmente llegó. Matías “Monito” Vargas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Lobo, luego de quedar libre del Al-Fateh de Arabia Saudita y concretar su regreso al fútbol argentino.

El club del Parque confirmó la incorporación a través de sus redes oficiales y acompañó el anuncio con un video que repasó algunos de los goles que el mendocino convirtió durante su recorrido por Europa y Asia. “El parque te estaba esperando, Monito”, fue el mensaje elegido por la institución para darle la bienvenida.

El parque te estaba esperando, 𝑴𝒐𝒏𝒊𝒕𝒐🐺 pic.twitter.com/idBisVB4av — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) August 10, 2026

La llegada al Lobo tiene también un componente especial por su vínculo con Mendoza. Aunque nació en Salta, Vargas se crió en la provincia y ahora regresa al fútbol argentino para vestir la camiseta de uno de los clubes mendocinos que busca dar pelea en el Torneo Clausura.

El club confirmó que el vínculo se extenderá por dos años y medio y que Vargas utilizará la camiseta número 8.

La carrera del flamante refuerzo del Lobo

Vargas tiene 29 años y llega con una trayectoria que lo convierte en la incorporación de mayor jerarquía para el Pituco. Surgido de Vélez, donde se destacó bajo la conducción técnica de Gabriel Heinze, también pasó por el Espanyol de Barcelona, el Adana Demirspor de Turquía, el Shanghái Port de China y, más recientemente, el fútbol de Arabia Saudita.

El mediocampista, además, tuvo participación en el proceso de la Selección argentina durante el inicio del ciclo de Lionel Scaloni.

Antes de definir su llegada al Parque, el futbolista había recibido una propuesta formal de Vélez, club donde realizó las divisiones inferiores. Sin embargo, finalmente optó por regresar a Mendoza y aceptar el desafío de Gimnasia.