Es mendocina, fue condenada por narcotráfico y se salvó gracias a sus bizcochuelos

Una historia tan curiosa como real sacudió a Guaymallén en los últimos días. Una mujer identificada como A.M.G., que había sido condenada a seis años de prisión efectiva por transporte de estupefacientes, fue absuelta tras cumplir una condena domiciliaria que incluyó una tarea comunitaria fuera de lo común: entregar 60 bizcochuelos solidarios.

La imputada, domiciliada en el barrio Pedro Molina, había sido beneficiada en 2024 con el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, siempre y cuando respetara una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, debía mantener domicilio fijo, someterse a controles mensuales, abstenerse de consumir drogas y alcohol, y —quizás la más llamativa— realizar tareas comunitarias elaborando bizcochuelos caseros.

Según el fallo, A.M.G. debía entregar cinco bizcochuelos por mes durante un año al Centro Integrador Red Puentes, una institución de rehabilitación ubicada en el mismo departamento. La mujer debía encargarse personalmente de comprar los insumos, preparar los bizcochuelos y cumplir con las entregas mensuales, sin interrupciones.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la imputada cumplió con la totalidad de las obligaciones impuestas, entregando los 60 bizcochuelos en tiempo y forma, además de aprobar todos los controles sanitarios y judiciales correspondientes. Su buena conducta y el cumplimiento sostenido de las condiciones llevaron al tribunal a otorgarle el sobreseimiento definitivo de la causa.

De esta manera, la Justicia mendocina dio por cerrado un expediente de narcotráfico con final inesperado, en el que la reinserción social llegó desde un horno de cocina. Una mujer que supo transformar su condena en oportunidad, y sus bizcochuelos, en el símbolo más dulce de una segunda oportunidad.