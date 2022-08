La historia de Eliana Barrionuevo se viralizó en las redes sociales. Contó como le descuentan por no ir a dar clases, a pesar de tener una licencia para cuidar a su pequeño que padece cáncer. En comunicación con Diario NDI, explicó que su situación fue resuelta.

«Mi hijo Romeo, paciente oncológico, abandonado por el estado». Así comienza el relato desesperado de Eliana, quien padece, además de la enfermedad de su hijo, el descuento del ítem aula.

La docente oriunda de La Consulta, San Carlos, contó que este año su hijo fue diagnosticado con leucemia y debió pedir licencia para cuidarlo, pero solo cobra 7 días, por todos los descuentos que el Gobierno provincial realiza.

«Este año le diagnosticaron LEUCEMIA Linfoblástica Aguda TIPO B. Recibimos muestras de apoyo de todo tipo de nuestra comunidad, MENOS DEL GOBIERNO, el cual tiene la obligación de cumplir con liquidaciones de nuestro precario salario como corresponde Y NO LO ESTÁ HACIENDO. *HACE 2 MESES QUE COBRO SÓLO 7 DÍAS POR MES,* teniendo una licencia por cuidado de enfermos, licencia Art 50/7 Con Romeo fuimos el, 2/8, a Casa de Gobierno, para poder reclamar mi sueldo docente! Mi nombre Eliana Barrionuevo DNI 25415529 lo que conseguimos fue un mal rato que viene desde el mes pasado y más angustias».

Sin respuestas desde el Estado

Eliana explicó que hizo todo tipo de reclamos sin respuestas. «Lo peor de todo es tener que exponerlo a tremenda situación. Explicarle a el porque debíamos ir. Tratamos de hablar con alguien de LIQUIDACIONES, el cual nos iba a atender y *NUNCA DIO LA CARA.* En un estado de crisis nerviosa con mi hijo, las respuestas de los empleados eran «fue un error del sistema», otros nos decían «fue un error humano». ¿Qué conseguimos? NADA. Al llegar a nuestro hogar nos enviaron un turno nuevo por correo. ¿Es una forma de reírse de nosotros? ¿Tan siniestro puede ser un gobierno que nos hace pasar este sufrimiento?»

«Malas liquidaciones jugando con nuestra salud»

Ella agregó que esta situación la viven otros docentes, y pidió que se difundiera para que la comunidad conozca la situación. *BASTA DE MALAS LIQUIDACIONES JUGANDO CON* *NUESTRA SALUD.* Por favor, difundir. Que se haga viral. Juegan y no paran de jugar con los docentes. Olvidé contar que en el mail que recibí y hoy ingreso para ver el estado del tramite me dice debo subir archivos, y especificar el reclamo!!! Que burla verdad??? Ayer me dijeron que no hacía falta que dejara nada y hoy esto….No soy la única persona que reclama muchos compañeros más pasan por lo mismo. Difundan por favor.