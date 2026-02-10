Es del equipo de Cornejo y piensa en 2027: qué dijo el ministro que se proyecta para gobernar Mendoza

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, admitió que tiene la intención de ser candidato a gobernador de la provincia, en declaraciones realizadas durante una entrevista radial. La afirmación se dio en el marco de una charla centrada en su gestión y en los desafíos del sistema educativo mendocino.

En Radio “Post”, el funcionario explicó que su proyección política está vinculada al trabajo realizado en el área educativa. Señaló que junto a su equipo impulsó “grandes cambios y transformaciones”, cuyos resultados (aclaró) no siempre son inmediatos, pero comienzan a reflejarse en distintos indicadores.

Alfredo Cornejo dejará la gobernación de Mendoza el próximo año.

Entre los avances mencionó el plan de alfabetización, la incorporación de tecnología en las aulas y la ampliación de la oferta de idiomas. En ese sentido, remarcó que la motivación y el compromiso de los equipos de trabajo son claves para alcanzar objetivos comunes y sostener políticas públicas en el tiempo. También se refirió al escenario político que se aproxima y a otros posibles candidatos, como Luis Petri y Ulpiano Suárez, aunque sin profundizar en definiciones partidarias.

Al mismo tiempo, García Zalazar fue enfático al marcar que sus aspiraciones electorales están separadas de su rol actual y que su prioridad inmediata es continuar fortaleciendo el sistema educativo provincial. En esa línea, presentó los principales ejes del ciclo lectivo 2026, que comenzará el 25 de febrero y contará con 190 días de clases, además de un control más estricto del ausentismo, con un piso del 80% de asistencia obligatoria para promocionar en todos los niveles.