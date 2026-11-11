Es boliviano, viajaba desde Mendoza hacia Chile y tenía restos de animales protegidos entre sus pertenencias

Un ciudadano boliviano fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, cuando intentaba ingresar al país con partes de animales protegidos por acuerdos internacionales. El hombre llevaba dos patas de oso hormiguero y un colibrí disecado, elementos que no habían sido declarados durante el cruce fronterizo.

El procedimiento se realizó cerca de las 11, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile inspeccionó un colectivo procedente de Mendoza. Durante el control, los agentes detectaron un bulto oculto entre las prendas de uno de los pasajeros, identificado por sus iniciales como T.C.M. Tras revisarlo, encontraron los restos de animales, cuyo valor fue estimado en 272.000 pesos chilenos.

Al ser consultado sobre la procedencia y el destino de los elementos, el hombre manifestó que los utilizaba para realizar rituales chamánicos con fines medicinales. Las especies se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio internacional de ejemplares y sus partes.

La Justicia chilena ordenó su retención en el complejo fronterizo y el fiscal Jorge Alfaro Figueroa lo imputó por el delito de contrabando. Sin embargo, debido a que no registraba antecedentes policiales en Chile, accedió a una suspensión condicional del procedimiento por un año. Como condiciones, deberá fijar un domicilio, informar cualquier cambio de residencia, pagar una multa de 524.000 pesos y permitir la destrucción de los restos animales.