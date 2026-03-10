Es argentino y figura entre los principales candidatos a ser DT del Real Madrid: ¿de quién se trata?

De que el Real Madrid es el club más grande y prestigioso del mundo, no hay dudas. En una institución de ese calibre, acostumbrada a saborear permanentemente las mieles del éxito, perder un par de partidos en el año hace saltar por los aires la paciencia de su exigente público, lo que a su vez lleva a los directivos a tomar cartas en el asunto.

Sin ir más lejos, esta misma temporada el Merengue destituyó a un hombre de la casa como Xabi Alonso, quien llegó al Santiago Bernabéu con la chapa de haber hecho campeón en Alemania al Bayer Leverkusen, rompiendo una hegemonía absoluta del Bayern Múnich. Sin embargo, tras sólo 34 partidos -de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió sólo 6- Florentino Pérez lo despidió y puso a Álvaro Arbeloa en su lugar.

Pese al cambio, el otrora defensor Blanco no ha mejorado lo hecho por su antecesor y en sólo 27 jornadas ya camina por la cornisa. Y es en este escenario en el que surge la figura de un DT argentino con extensa trayectoria en Europa.

El equipo de Arbeloa no convence y en el Real Madrid empezaron a soltarle la mano.

El hombre en cuestión es Mauricio Pochettino. Según información de ESPN, el santafesino está en la mira de Florentino Pérez para hacerse cargo del primer equipo del Real Madrid, si es que Arbeloa no consigue enderezar el rumbo.

La situación es llamativa no sólo por la poca durabilidad de los técnicos en el Madrid, sino por el momento en el que se encuentra la carrera del argentino. En ese sentido, cabe destacar que sus últimos pasos por Europa no fueron exitosos: en sus últimos años en el Tottenham de Inglaterra los resultados le fueron esquivos, y luego fue despedido del PSG, donde no pudo hacer despegar a un equipo plagado de estrellas del calibre de Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé (hoy figura principal justamente del Merengue), entre otros.

Mauricio Pochettino figura entre las principales opciones para ser DT del Merengue si Arbeloa es despedido.

A pesar de esos traspiés, en el Real Madrid parece pesar más la buena imagen que dejó en su paso por el Espanyol de Barcelona, en el Southampton y en los primeros años del Tottenham.

Cabe destacar que Pochettino actualmente se encuentra con trabajo, ya que encabeza el cuerpo técnico que dirigirá a Estados Unidos en el próximo Mundial, donde además los norteamericanos serán locales. Ante esta situación, parece poco probable que el argentino pueda recalar en el Bernabéu (o en cualquier otro lugar) antes de la finalización de la Copa del Mundo.