Ernesto Sanz criticó al gobierno de Milei y lo comparó con el kirchnerismo

Ernesto Sanz, ex senador nacional y referente de la Unión Cívica Radical, lanzó una dura advertencia sobre el escenario político actual al afirmar que el gobierno de Javier Milei avanza con un “manubrio suelto” debido a la inexistencia de una oposición estructurada y con volumen ideológico.

Días después de su reunión con Alfredo Cornejo en la Casa de Gobierno, Sanz lanzó fuertes críticas contra el gobierno nacional. En tal sentido, dijo que el oficialismo logra disimular sus falencias de gestión y la falta de un gabinete sólido basándose en simbolismos y estrategias de marketing disruptivas que necesitan permanentemente la creación de “enemigos públicos” para mantener la fidelidad de su electorado.

En declaraciones a Splendid AM 990, Sanz trazó un paralelismo con gestiones anteriores al señalar que esta dinámica de confrontación con figuras del establishment no es novedosa: “Esto no es nuevo; el kirchnerismo hacía lo mismo pero con otros enemigos”.

Respecto a la reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el ex legislador relativizó su carácter “histórico”, limitando dicho rótulo al hecho de haber roto con el mito de que no se podía modificar la legislación en democracia.

Sin embargo, expresó serias dudas sobre su capacidad real para generar empleo en un contexto de estancamiento productivo.

Para el dirigente sanrafaelino, el foco del problema no reside en las leyes, sino en una economía real que no encuentra canales de crecimiento y que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas del interior.

“A mí me está preocupando mucho la marcha de la economía real; veo que hoy hay una dificultad enorme para poder transitar esta etapa”, subrayó, cuestionando la mirada puramente fiscalista del Palacio de Hacienda.

En su análisis sobre la coyuntura económica, puso la lupa sobre las “altísimas tasas de interés” que asfixian a la agroindustria y al sector alimenticio, sectores donde percibió una caída drástica del consumo y la producción.

Ernesto Sanz criticó el rumbo económico del país

Asimismo, criticó con dureza la intención del ministro de Economía, Luis Caputo, de fomentar un mercado de capitales utilizando recursos del sistema previsional, calificando la maniobra como una señal de debilidad estructural.

El cofundador de Cambiemos también realizó una fuerte autocrítica sobre el estado de las fuerzas políticas tradicionales, incluyendo a su propio partido. Describió una “crisis de representatividad y organicidad” que afecta incluso al peronismo, lo que genera un sistema político desequilibrado y sin alternativas claras de alternancia.