Desde Tunuyán, un grupo de búsqueda viajará esta noche a San Luis para aportar al rastreo de la menor.

La pequeña de 5 años, Guadalupe Belén Lucero, sigue desparecida desde la semana pasada y pocos indicios existen sobre su paradero. Desde el Valle de Uco, integrantes de la Alianza Canina Argentina Internacional, anunciaron que viajarán esta noche del martes a San Luis para dar búsqueda a la pequeña con perros adiestrados.

Equipo humano: Jesús Quiroga y Héctor Delgado

Héctor Delgado, vive en Tunuyán y es director local de la fundación, en diálogo con Diario NDI dijo que: “Hoy a última hora nos vamos a San Luis para trabajar en colaboración en la búsqueda de Guadalupe. Vamos a trabajar a requerimiento tanto judiciales como de familiares de víctimas en estas situaciones”, explicó.

Sobre el caso de Guadalupe, las autoridades no tienen datos certeros de dónde podría estar la pequeña. Una llamada con un dato que no fue certero y una cámara de un comercio, que la familia denunció no fue intervenida en el momento –y el video se borró-, hicieron que se organizara una marcha durante la mañana de este martes en aquella provincia.

La Fundación Alianza Canina Argentina Internacional aportará a intentar rastrear algún indicio que permita avanzar. El grupo ha participado en varias situaciones similares, la última fue la búsqueda de Abigail Carniel, la joven de Las Heras que desapareció hace 3 meses y de la cuál nada se sabe pese a que su desaparición derivó en detenciones e imputaciones a personas relacionadas con su desaparición-muerte.

La organización que trabaja con canes no cuenta con ayuda o apoyo de ningún tipo; ni justicia, gobiernos u otras instituciones: “cuando se nos solicita hacemos lo humanamente posible para acudir y ayudar”, explicó Delgado.

