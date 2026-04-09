“Envidiosa” ya tiene fecha de final: el adiós de Griselda Siciliani en Netflix

La serie argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, ya tiene confirmado su desenlace en Netflix. La plataforma anunció que la cuarta y última temporada se estrenará el próximo 29 de abril, marcando el cierre definitivo de una de las ficciones nacionales más exitosas de los últimos años.

Desde su debut en 2024, la serie logró posicionarse como un fenómeno tanto a nivel local como internacional, convirtiéndose en una de las producciones argentinas más vistas dentro del catálogo global. Además, su impacto quedó reflejado en premios y en la fuerte conexión con el público.

En esta última entrega, la historia dará un giro más profundo en lo emocional. Vicky, la protagonista, deberá enfrentarse a nuevos conflictos personales, entre ellos la aparición de un hijo de su pareja Matías y la evolución de su vínculo con su terapeuta, un eje que gana protagonismo en el tramo final.

Lejos de centrarse únicamente en lo romántico, la serie apuesta por explorar vínculos más complejos y decisiones que marcarán el rumbo definitivo del personaje. El desenlace buscará resolver sus dilemas internos, su vida amorosa y su proyecto personal.