Enviaron a la cárcel a la madre del chico que llevó un arma de juguete a la escuela

La mujer acusada de instigar a su hijo a llevar un arma de juguete a una escuela fue enviada a la cárcel por orden judicial, en el marco de una causa que generó fuerte preocupación en Mendoza. El episodio ocurrió en medio de una serie de amenazas de tiroteos que se registraron en distintos establecimientos educativos de Mendoza.

La decisión fue tomada por el fiscal de Delitos No Especializados, quien dispuso el traslado de la imputada al Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta, tras considerar la gravedad del hecho.

La mujer, de nacionalidad española, quedó imputada por el delito de instigación a la intimidación pública agravada por la participación de un menor, una figura que prevé penas de entre 3 y 8 años de prisión.

Cómo fue el hecho

Según la investigación, el adolescente llevó una réplica de arma de fuego al colegio por recomendación de su madre, quien buscaba realizar una “protesta” frente a las medidas de seguridad adoptadas en las escuelas.

De acuerdo a su propio testimonio, la intención era demostrar que “de igual manera se puede ingresar con un arma” a un establecimiento educativo, en medio del clima de preocupación por posibles ataques.

De la detención a la prisión

El caso se conoció días atrás, cuando la mujer fue aprehendida tras el hecho y quedó a disposición de la Justicia.

Inicialmente, había sido alojada en una dependencia policial, pero tras el avance de la causa y la evaluación de los investigadores, se resolvió agravar su situación procesal y ordenar su traslado al complejo penitenciario Almafuerte II, de Cacheuta.

En paralelo, el menor también quedó involucrado en la causa, aunque por su edad interviene la Justicia de menores.