Entró otro grupo de ex concursantes de Gran Hermano: esto hicieron

Luego de los once ingresos del pasado lunes, este martes hicieron lo propio los once restantes ex concursantes de Gran Hermano, con el deber de nominar e irse de la casa, para que este miércoles se hagan públicas sus decisiones.

Con Furia como única nominada, dado que sigue sancionada, la espera por saber que eligieron los 22 ex jugadores, crece constantemente. Lo que, si es un hecho, es que Martín, no será parte del voto telefónico dado que ganó el liderazgo.

De esta manera, si llega a haber algún voto contra el Chino, este será anulado. En base a lo que hayan decidido los viejos “hermanitos”, es como deberá actuar Martín Ku este jueves para modificar la placa a su gusto, pensando en la estrategia que mejor lo deje parado.

Entre los posibles nominados, que acompañen a Furia están, Bautista y Nicolás – ambos son del grupo del lider, por lo que pueden ser salvados por él-, Emmanuel, Virginia y Darío. Estos últimos dos parecen ser los focos del resto de la casa, ya que ingresaron luego del comienzo del programa y “no son bien vistos”.

Solo queda esperar a la gala en vivo que se emite por Telefe desde las 22:30 horas para saber como deberá elegir el público a la vigesima quinta persona eliminada.