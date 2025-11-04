Entró a trabajar en Tupungato y al salir le habían robado la moto

Durante la tarde-noche de este lunes, un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en el departamento de Tupungato, esta vez en la zona de El Zampal. Allí, una persona fue víctima del robo de su motocicleta, una Gilera 150 cc.

Según informaron, la víctima, un hombre de 34 años, llegó a su trabajo en la finca entre Ruta 88 e Iriarte y dejó su moto estacionada en el lugar por algunas horas. Lo que no esperaba era que al salir el vehículo ya no estuviera en el lugar.

Desde la autoridades ordenaron el trabajo del personal de investigaciones, pero no se han logrado resultado por el momento. Aunque se sigue buscando a los delincuentes que la hurtaron.