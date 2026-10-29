Entregaron por error un medicamento para la diabetes a una embarazada en Mendoza

Una mujer embarazada recibió por error gliclazida de 60 miligramos, un medicamento utilizado para tratar la diabetes, en lugar de ácido fólico de 1 miligramo, durante una visita al Centro de Salud Nº 30 Dr. Aldo Dapás, de Godoy Cruz. El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2025 y quedó registrado en una investigación administrativa que determinó que la entrega representó un riesgo para la salud de la paciente y del bebé, ya que el fármaco dispensado está desaconsejado durante el embarazo.

El caso fue formalizado mediante el Decreto 2239, publicado este jueves 29 de octubre en el Boletín Oficial de Mendoza y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. Según las actuaciones, la mujer advirtió la equivocación y regresó al establecimiento. Para reconstruir lo sucedido, los investigadores reunieron documentación médica, una nota manuscrita de la paciente, una fotografía del blíster y registros de las existencias de la farmacia. Estos últimos mostraron faltantes de gliclazida y sobrantes de ácido fólico, lo que permitió respaldar la hipótesis de una entrega equivocada.

La investigación atribuyó la dispensación al técnico en farmacia identificado como D.F.L., quien cuestionó el procedimiento y sostuvo que no se habían producido daños efectivos en la mujer ni en el embarazo. También mencionó posibles situaciones de persecución laboral y sindical, y señaló que la paciente no había asentado una queja en el libro del centro de salud. Sin embargo, las autoridades consideraron que la ausencia de lesiones comprobadas no eliminaba la responsabilidad administrativa, dado el riesgo generado por el error. La Junta de Disciplina recomendó por mayoría una suspensión de 30 días, mientras que uno de sus integrantes propuso la cesantía.

La sanción todavía no puede ejecutarse porque el trabajador fue elegido delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el período 2024-2026 y cuenta con tutela sindical. Por esa razón, el decreto instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar las acciones judiciales necesarias para obtener la exclusión de esa protección y aplicar la medida. La suspensión quedará supeditada a una resolución judicial favorable. El documento oficial no informa que la paciente o el embarazo hayan sufrido daños, ni que el trabajador haya comenzado a cumplir la sanción.