Entregaron 122 viviendas en Maipú: 16 fueron destinadas a familias de la Ciudad de Mendoza

Un total de 122 familias mendocinas recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en el emprendimiento Terrada, ubicado en el distrito de Gutiérrez, Maipú. Del total de unidades habitacionales entregadas, 16 corresponden a vecinos de la Ciudad de Mendoza que fueron acompañados por el municipio durante el proceso de selección y adjudicación.

El acto contó con la participación del intendente capitalino, Ulpiano Suarez, y del gobernador Alfredo Cornejo, quienes destacaron la importancia del trabajo coordinado entre la Provincia y los municipios para dar respuesta a la demanda habitacional.

Las familias de Capital fueron postuladas por la comuna a través de la Dirección de Vivienda y Hábitat, en articulación con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El acompañamiento municipal incluyó el seguimiento de los trámites administrativos y la participación en las visitas de obra.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Cómo se seleccionó a los beneficiarios

El proceso comenzó en 2023, cuando el IPV informó al municipio sobre la construcción del barrio Terrada. La iniciativa buscó reunir en un mismo emprendimiento a familias de distintos departamentos del Gran Mendoza.

Para determinar quiénes accederían a las viviendas, se tuvieron en cuenta factores como la inscripción en el Registro de Necesidades Habitacionales (RENHABIT), la residencia en el área metropolitana y las necesidades relevadas por cada municipio. También se priorizaron las situaciones de mayor vulnerabilidad social y las familias con necesidades básicas insatisfechas.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, el municipio evaluó a los postulantes y definió 16 familias beneficiarias, de acuerdo con el cupo asignado por el IPV.