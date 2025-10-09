Entre vitoreos y abucheos, así fue el paso de Milei por la capital de Mendoza

El presidente Javier Milei llegó a la Ciudad de Mendoza en horas de la tarde de este jueves 9 de octubre, luego de participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, y su presencia generó una verdadera conmoción en el centro mendocino. Miles de seguidores, banderas violetas y un fuerte operativo de seguridad marcaron la visita presidencial.

Tras aterrizar en la provincia, el mandatario se dirigió al Hotel Sheraton, donde permaneció cerca de dos horas. Allí mantuvo un encuentro con empresarios, se reunió con dirigentes de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y publicó mensajes en la red social X, entre ellos un agradecimiento al secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, tras el anuncio de la compra de pesos argentinos y un swap por US$20.000 millones.

El presidente Javier Milei rodeado de su militancia en el centro de la Ciudad de Mendoza. 9/10/2025. Foto: LLA en X.

Pasadas las 18, Milei salió acompañado por Luis Petri —ministro de Defensa y candidato a diputado nacional— y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El grupo partió en una camioneta blindada hacia el Kilómetro Cero, donde una multitud aguardaba entre cánticos y bengalas violetas. El vehículo avanzó por Primitivo de la Reta, tomó en contramano por Garibaldi y se detuvo en la Peatonal Sarmiento, donde el Presidente se asomó para saludar.

“Estamos muy agradecidos de recibir al Presidente!!!”.



📍Mendoza pic.twitter.com/KRNm8Kipok — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 9, 2025

Durante algunos minutos, Milei descendió y caminó entre sus seguidores, fuertemente custodiado por fuerzas nacionales y provinciales. “Sabemos que todavía falta y por eso les pido que no aflojen”, dijo el mandatario a través de un megáfono, de acuerdo con El Sol. Luego sumó su tradicional grito: “¡Viva la libertad, carajo!”.

En redes sociales, la cuenta oficial de La Libertad Avanza acompañó la visita con el siguiente mensaje:

NO AFLOJEMOS. Hagamos que valga la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo. De esa manera, despegaremos de una forma que no llegamos a dimensionar. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!



📍Mendoza pic.twitter.com/xlUxnDAd6y — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 9, 2025

La concentración libertaria coincidió con manifestaciones de repudio en el Kilómetro Cero, donde un grupo de jubilados y vecinos exhibió pancartas críticas con frases como “Fuera Milei, hambreador y represor”. Pese a los cruces verbales, no se registraron incidentes graves.

El paso del presidente por el centro mendocino fue breve —alrededor de diez minutos de caminata—, pero suficiente para movilizar a múltiples simpatizantes. Milei regresó luego al Sheraton, desde donde partirá hacia Buenos Aires, cerrando una jornada marcada por la euforia militante y un importante despliegue de seguridad tanto en la capital mendocina como en el sur provincial.