Entre propios: la propuesta de una diputada del PRO para el único municipio que gestionan

La diputada provincial del PRO, Stella Maris Huczak, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para declarar a Luján de Cuyo como “Capital Provincial del Turismo y el Entretenimiento”, una distinción que busca reconocer el desarrollo del departamento y su aporte al crecimiento de la actividad turística en la provincia.

La iniciativa fundamenta la propuesta en la consolidación de Luján de Cuyo como uno de los destinos más elegidos de Mendoza, impulsado por el crecimiento de la oferta vitivinícola, gastronómica, hotelera, cultural y recreativa, junto con un proceso sostenido de inversiones públicas y privadas.

Entre los argumentos del proyecto se destaca el liderazgo del departamento en materia de enoturismo, con bodegas de reconocimiento internacional, además de restaurantes y hoteles distinguidos por la Guía Michelin. También pone en valor atractivos naturales y turísticos como Potrerillos, Cacheuta, Las Compuertas y el río Mendoza, que cada año convocan a miles de visitantes.

Hay un dato más que interesante que se omite, por supuesto, en el proyecto: la diputada que pretende el reconocimiento es del Pro, preside el partido en Luján de Cuyo, y ese departamento es el único que gobiernan los amarillos: Esteban Allasino es uno de los preferidos del actual titular del Pro nacional, Mauricio Macri. Con lo cual, el reconocimiento termina siendo entre propios.

“Reconocer a Luján de Cuyo como Capital Provincial del Turismo y el Entretenimiento es poner en valor un modelo de desarrollo que genera empleo, impulsa inversiones y fortalece la identidad turística de Mendoza”, sostuvo Huczak al presentar la iniciativa.

El proyecto, además, propone que el Poder Ejecutivo provincial, en conjunto con municipios, cámaras empresarias y actores del sector, promueva esta denominación mediante campañas de difusión y acciones de promoción turística.

Según la legisladora, el objetivo es fortalecer la identidad de Luján de Cuyo como un destino estratégico dentro de la oferta turística de Mendoza, consolidando su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional y promoviendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la región.