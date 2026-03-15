Entre estrategia, choque y resistencia: la carrera que consolidó a Franco Colapinto

El Gran Premio de China dejó más que un simple punto en la tabla para Franco Colapinto. La carrera del piloto argentino volvió a poner en escena una sensación que hacía tiempo no aparecía con fuerza en la Fórmula 1: la idea de que, con un auto competitivo, puede estar a la altura del ritmo de la categoría.

El resultado final —un décimo puesto— puede parecer discreto a primera vista, pero el desarrollo de la carrera ofrece un panorama mucho más interesante. Desde el inicio, Colapinto mostró solidez. Largando desde el 12° lugar con el Alpine F1 Team, realizó una salida limpia que le permitió ganar posiciones rápidamente y acomodarse cerca del grupo que pelea por los últimos puntos.

En ese tramo inicial se vio una de las virtudes que más valoran los equipos en la Fórmula 1: la capacidad de aprovechar las oportunidades. Entre incidentes ajenos, maniobras precisas y un ritmo constante, el argentino se acercó al pelotón encabezado por su compañero Pierre Gasly, en la frontera de un grupo que todavía parece correr en otra dimensión, dominado por estructuras más poderosas como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Scuderia Ferrari.

La estrategia también jugó un papel central. Cuando apareció el Safety Car, Alpine decidió mantener a Colapinto en pista aprovechando que había comenzado la carrera con neumáticos duros. La jugada lo proyectó momentáneamente hasta el segundo lugar, una posición circunstancial pero que expuso el potencial que puede aparecer cuando las variables de carrera se alinean.

El momento más exigente llegó después del relanzamiento. Con autos más rápidos recuperando posiciones, Colapinto debió defenderse durante varias vueltas con un manejo preciso y sin cometer errores. En ese contexto se destacó especialmente el duelo con Esteban Ocon, piloto del Haas F1 Team, que contaba con una estrategia similar de neumáticos.

🗣️ “Really good result for the team.”



Pierre and Franco reflect on our point-scoring weekend together. We keep pushing from here 🤝 pic.twitter.com/bKskHMJRmR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

El argentino administró bien la energía del auto y mantuvo un ritmo competitivo mientras estiraba su primera parada hasta la vuelta 32. Todo indicaba que la carrera podía cerrar con un resultado incluso más favorable. Sin embargo, el punto de inflexión llegó poco después de su ingreso a boxes: Ocon intentó una maniobra en la curva 1 y lo tocó desde atrás, impactando en la rueda trasera derecha que acababa de cambiar.

El golpe alteró por completo el escenario. Aun así, lo más destacable fue la reacción. Lejos de desordenarse, Colapinto volvió a pista, recuperó el ritmo y se mantuvo en la pelea por el último punto disponible. Esa capacidad de recomponerse tras un incidente terminó siendo uno de los aspectos más valiosos de su actuación.

Finalmente, el décimo lugar le permitió volver a sumar en la Fórmula 1 por primera vez desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024. Más allá de la estadística, la carrera en China dejó una señal clara: cuando el auto responde y la estrategia acompaña, Colapinto tiene herramientas para competir con solidez en el nivel más alto del automovilismo.

En una categoría donde cada detalle define el resultado, actuaciones como esta empiezan a construir algo más que un buen domingo: consolidan la idea de que el argentino puede tener un lugar estable en la parrilla.