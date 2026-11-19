La política mendocina ya empezó a mirar hacia 2027 y poco le importa el sector privado, aunque es el que sostiene sueldos, privilegios y demás. Las conversaciones por los armados electorales, las posibles alianzas y el lugar que ocuparán las colectoras dominan buena parte de la agenda dirigencial. Pero, lejos de esas negociaciones, hay otra realidad que no espera los tiempos de la política: la de las pequeñas y medianas empresas que todavía no encuentran condiciones para recuperar su actividad.

Ese contraste aparece en la antesala del 65° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), que celebrará el próximo viernes 27 de noviembre con un encuentro en el Hotel Fuente Mayor, en Vista Flores. La conmemoración llega en un momento en que el sector productivo del Valle de Uco sigue reclamando medidas para recuperar competitividad y sostener el empleo.

Los números que la propia entidad difundió semanas atrás muestran la dimensión del problema. El 76% de las empresas relevadas registró una caída de ventas durante el último trimestre y el 64% mantiene al menos un proyecto de inversión frenado. Más preocupante aún: el 34% debió reducir su nómina de personal.

El relevamiento, realizado entre septiembre y octubre sobre 112 firmas, también expuso las dificultades para acceder a financiamiento. El 65% no recurrió al crédito durante el último año y, entre quienes sí lo hicieron, buena parte destinó los fondos a refinanciar deudas o cubrir gastos corrientes, antes que a invertir y crecer.

El presidente de la CIAT, Carlos Dávila, había advertido sobre la necesidad de revisar el rumbo económico y acelerar las medidas de alivio fiscal. Aunque reconoció el valor del equilibrio de las cuentas públicas, señaló que la demora en la llegada de ese alivio puede resultar devastadora para una pyme.

“Son momentos para tomar grandes decisiones, pero para ello se necesita la decisión política de dotar de competitividad a todos los sectores productivos de Mendoza. Si bien valoramos como fortalezas el equilibrio y el orden fiscal, frente a los datos de la realidad debemos revisar lo transitado antes de que sea demasiado tarde, porque el alivio fiscal de Nación y Provincia llega lento y para una pyme esa demora es devastadora”, indicó.

Por otra parte, remarcó que “esto también nos exige hacer una autocrítica como privados: la estabilidad nos obliga a competir de otro modo, superando el individualismo hacia un proyecto de reglas claras, menor margen, innovación y trabajo agrupado y estratégico por sectores”.

El diagnóstico no es nuevo, pero tampoco perdió vigencia. La llegada de grandes inversiones y los anuncios vinculados al desarrollo productivo conviven con empresas locales que no logran sostener sus estructuras, afrontar sus costos o concretar proyectos. En el Valle de Uco, donde las pymes tienen un peso central en la generación de empleo, esa brecha tiene consecuencias directas sobre la economía cotidiana.

A ocho días del aniversario, la pregunta que queda planteada va más allá del festejo institucional: qué condiciones necesita el entramado productivo para dejar de resistir y volver a crecer. Mientras la dirigencia discute cómo competir en las próximas elecciones, las empresas siguen esperando que la recuperación llegue también a la economía real.