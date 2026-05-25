Entre ausencias y críticas de la Iglesia: así fue el paso de Milei por el Tedeum

El presidente Javier Milei participó este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una jornada atravesada por fuertes críticas de la Iglesia, y por gestos internos dentro del oficialismo.

El mandatario salió minutos antes de las 10 desde Casa Rosada acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a funcionarios y dirigentes de su círculo más cercano. Desde allí caminó por Avenida Rivadavia hasta la Catedral Metropolitana, donde se desarrolló la ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo porteño Jorge García Cuerva.

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➡️ Javier Milei y su Gabinete caminaron desde Casa Rosada hacía la Catedral para el incio del Tédeum 2026.



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Durante el trayecto, Milei se mostró sonriente, saludó a granaderos y a las personas que se acercaron a Plaza de Mayo para presenciar el acto. En la primera línea de la comitiva oficial se ubicó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recientemente respaldado por el jefe de Estado en medio de las tensiones internas con el sector vinculado a Santiago Caputo, quien también asistió al evento aunque algunos metros detrás del mandatario.

Otra de las presencias destacadas fue la de Patricia Bullrich. La senadora ingresó por separado a la Catedral y luego participó de las actividades oficiales junto al Presidente.

La gran ausencia volvió a ser la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada formalmente a las actividades oficiales en medio del distanciamiento político que mantiene con el Presidente y con Karina Milei. Tampoco estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se ausentó por un cuadro gripal.

Tras el Tedeum, Milei participó del acto frente al Cabildo junto a autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, acompañado por Karina Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino. La imagen buscó transmitir institucionalidad en medio de las tensiones internas que hay en el oficialismo.

Durante la desconcentración, el mandatario volvió a saludar a militantes y simpatizantes presentes en Plaza de Mayo, mientras Karina Milei agradecía a quienes se acercaban para pedir fotos o saludos.

“Nadie es descartable”: la crítica de la Iglesia al gobierno de Milei

La homilía del arzobispo Jorge García Cuerva estuvo atravesada por críticas al clima de confrontación política y social que atraviesa el país. Frente al presidente y gran parte del Gabinete, reclamó diálogo, consenso y reconciliación.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó García Cuerva durante uno de los pasajes más duros de su mensaje.

El arzobispo sostuvo que “lo que falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, y advirtió sobre el impacto de la agresividad en el debate público y las redes sociales.

En ese contexto, habló de los “haters de hoy” y del “terrorismo de las redes”, apuntando contra quienes “descalifican y difaman” desde plataformas digitales.

Además, García Cuerva puso el foco sobre la situación social y económica del país. Mencionó especialmente a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores precarizados, jóvenes atravesados por las adicciones y familias golpeadas por la crisis. “Nadie es descartable”, enfatizó el arzobispo, quien también pidió priorizar el bien común y abandonar las “mezquindades políticas”.

La homilía volvió a exponer las diferencias existentes entre sectores de la Iglesia y el Gobierno nacional, especialmente en lo que se refiere al impacto social del ajuste económico impulsado por el presidente Javier Milei